Латвия приближается к средним показателям вакцинации по ЕС
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Латвия по-прежнему занимает предпоследнее место в ЕС по доле получивших первую прививку от Covid-19 взрослых жителей, но показатели вакцинации в последнее время значительно улучшились, что позволило Латвии еще больше приблизиться к среднему показателю ЕС, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Две недели назад ЕЦПКЗ сообщал, что в Латвии первую дозу вакцины получили 13,9% взрослого населения, через неделю этот показатель вырос до 19,9%, а теперь охват достиг как минимум 23,5%. В результате этот показатель в настоящее время на 11,3 процентных пункта выше, чем в Болгарии, которая по-прежнему занимает последнее место в ЕС, и на 1,6 процентных пункта ниже, чем в Румынии, которая занимает третье с конца место.

Пропорционально самая высокая доза получивших первую вакцину — на Мальте, 57,4% взрослого населения, и в Венгрии, где этот показатель составляет 56,5%. Исландия находится на третьем месте с 52,4%.

На четвертом месте Германия, где первой дозой привито 44,3% взрослого населения.

Между тем в Литве за неделю этот показатель вырос с 33,2% до 36,9%, а в Эстонии — с 34,6% до 37,3%.

По доле получивших вторую дозу вакцины жителей Латвия в настоящее время делит предпоследнее место с Болгарией — в обеих странах этот показатель составляет 7,2%. На последнем месте находится Финляндия, где вторую вакцину получили 4,9% взрослого населения.

В Литве вторую дозу получили 18,6% населения, в Эстонии — 16,7%.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана получивших первую дозу составляет 37,8% взрослого населения, получивших вторую дозу — 16,2%.

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LETA

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LETA

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