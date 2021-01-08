Латвия приобретет 1,4 миллиона дополнительных доз вакцин Pfizer (дополнено)

Латвия закупит 1,4 млн доз вакцин производства Pfizer и BioNTech в дополнение к уже купленным, сообщил после внеочередного заседания правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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В пятницу Еврокомиссия приняла решение закупить 300 млн дополнительных доз этой вакцины для стран ЕС.

По словам Кариньша, Еврокомиссия уже сегодня вечером, 8 января, распределит вышеупомянутые дополнительные дозы вакцины.

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании обсудил этот вопрос и пришел к соглашению о дополнительной закупке 1,4 млн доз вакцины.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения, Кабинет министров принял решение выделить на закупку дополнительных доз вакцины 23 млн евро. Это позволит вакцинировать еще 701 500 жителей Латвии. Министр здравоохранения также будет уполномочен в случае необходимости подавать заявки на получение дополнительных доз вакцин против Covid-19.

"Я призываю медиков в ближайшие дни пойти на вакцинацию. Вакцины не должны оставаться в холодильниках, иначе мы рискуем не вакцинировать тех, кто к этому готов!" — подчеркнул министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время Латвия подала заявки на вакцины от пяти производителей — BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson" и CureVac. В общей сложности заявки поданы на 4 060 536 доз вакцин этих производителей. Этих доз хватило бы для вакцинации 2 429 939 человек.

Несмотря на то, что это большой объем, Латвия должна рассчитывать на вакцины тех производителей, которые уже зарегистрированы и доступны в Европейском союзе, поэтому необходимо использовать все возможности заказать дополнительные дозы этих вакцин, поясняет Минздрав.

Также планируется, что дополнительные дозы вакцины производства Pfizer и BioNTech Латвия могла бы получить во второй половине этого года.

В то же время прогнозируется, что вакцина производства AstraZeneca может быть зарегистрирована для использования в Евросоюзе до 29 января, однако, как отмечает министерство, есть риски задержки поставок этой вакцины.