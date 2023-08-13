Латвия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины

Правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 о долгосрочной поддержке Украины, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Присоединение к декларации стран "Большой семерки" подтверждает, что поддержка Латвии Украины остается неизменной также в долгосрочной перспективе. Латвия продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также содействовать восстановлению страны.

Тоже останется прежней позиция Латвии относительно долгосрочной цели Украины — членства в Европейском Союзе и НАТО. Кроме того Латвия сохраняет свою позицию по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины, призывая к созданию специального международного трибунала.

Как отмечает пресс-служба Кабинета министров, "с февраля 2023 года Латвия является одним из самых активных сторонников Украины. Латвия была в числе первых стран, поставлявших оружие на Украину, а украинские граждане получили убежище в Латвии. Латвия продолжает начатую в 2022 году поддержку разрушенной инфраструктуры Украины. В частности, в этом году проводится реконструкция в Черниговской области".

12 июля страны "Большой семерки" — США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония — опубликовали совместную декларацию поддержки Украины. Позже к декларации присоединились ряд других стран, включая страны Северной Европы, председателя комиссии ЕС и главу Евросовета.