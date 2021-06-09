Латвия присоединилась к европейскому цифровому Covid-сертификату

Латвия успешно присоединилась к европейскому цифровому Covid-сертификату, который в дальнейшем обеспечит обмен информацией между странами ЕС, сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как подчеркивают в НСЗ, это позволит жителям Латвии использовать свои цифровые сертификаты, отправляясь в другие страны ЕС.

Сертификат подтверждает, что конкретный человек получил вакцину от Covid-19, недавно сдал негативный тест или ранее переболел этой болезнью. Проверить эту информацию в другой стране смогут, сосканировав QR-код. Таким же образом будут проверять прибывающих в Латвию жителей ЕС.

Латвия - одна из первых стран, присоединившихся к европейскому цифровому Covid-сертификату. На данный момент обмен информацией происходит с теми странами-участницами, которые уже присоединились к системе: Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания. Информация о странах обновляется на странице Еврокомиссии.

В НСЗ обращают внимание, что присоединение к общей информационной системе не отменяет установленные в стране условия: необходимость предъявить отрицательный тест на Covid-19, самоизоляцию для невакцинированных людей и др. Согласно действующему нормативному регулированию, исключение составляют переболевшие жители, имеющие сертификат, которые, въезжая в Латвию, могут не предъявлять и не проводить лабораторный тест на Covid-19.

На данный момент на портале covid19sertifikats.lv оформлено почти 270 000 цифровых сертификатов. В том числе 223 000 сертификатов о пройденной вакцинации, более 28 000 - о проведенном лабораторном тесте и более 17 000 - подтверждающих, что человек переболел Covid-19. Больше информации о цифровых сертификатах можно получить по информационному телефону 8989.

Как уже сообщал Delfi, в среду депутаты Европарламента поддержали пакет мер по введению на территории Евросоюза зеленого сертификата, который упростит передвижение внутри ЕС во время пандемии Covid-19.

Система сертификатов начнет работу 1 июля 2021 года и будет в силе в течение 12 месяцев.

Все страны ЕС обязаны принимать сертификаты от европейцев, которые получили прививку в другой стране ЕС, если вакцина одобрена Европейским медицинским агентством (EMA). На уровне местных властей разрешено принимать сертификаты людей, которые получили прививку другими препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.