Латвия призовет Еврокомиссию разработать единые принципы для туристической отрасли в условиях Covid-19, говорится в докладе Министерства экономики по вопросам, которые будут рассматриваться на видеоконференции министров туризма ЕС.

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Конференция созвана по инициативе Германии как председательствующего в ЕС государства.

"С учетом того, что в Европе сейчас выявляется все больше новых случаев заражения, Германия хочет совместно найти решения, как лучше всего восстанавливать туристическую отрасль и поддерживать устойчивый туристический поток", — отметили в министерстве.

Представители Латвии на видеоконференции расскажут о критической ситуации в отрасли туризма в стране.

Латвия считает, что общественное здоровье остается приоритетом, но в то же время нужно стремиться к сбалансированному подходу, чтобы обеспечить восстановление экономики и целостность Шенгенской зоны.

Что касается стран Балтии, то Латвия считает, что для обеспечения непрерывности потоков транспорта и туризма страны должны договориться об общем кумулятивном показателе, при котором нужно соблюдать самоизоляцию, а также о других мерах эпидемиологической безопасности.

Видеоконференция министров туризма ЕС пройдет в конце сентября.