Латвия призывает ЕК пересмотреть договоры с производителями вакцин от Covid-19

Латвия вместе с несколькими государствами-членами Европейского союза направила в Европейскую комиссию официальное письмо с требованием пересмотреть условия договоров с производителями вакцин против Covid-19, чтобы сделать их более гибкими и позволить странам ЕС получать вакцины по мере необходимости, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Синтия Гулбе.

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Договоры с производителями вакцин были заключены Еврокомиссией от имени государств-членов ЕС и предусматривают, что любое государство ЕС обязано закупать предварительно заказанные на пике заболеваемости вакцины в количестве, которое не зависит от степени снижения необходимости в вакцинах по мере увеличения охвата вакцинацией и ослабления пандемии.

В настоящее время договорами не предусмотрена возможность отказаться от заказанных вакцин без финансовых последствий для государства. В случае отказа государство обязано оплатить весь объем заказа. Передача доз вакцины также происходит посредством отдельных поправок к договорам и на условиях производителей, обязательных для государств ЕС.

В то же время в большинстве стран ЕС в настоящее время наблюдается значительный избыток вакцин, которые придется уничтожить из-за относительно короткого срока годности. Государства ЕС напоминают, что это повлечет финансовые последствия и ущерб.

Латвия и другие страны подчеркивают, что первоначальные решения о необходимом объеме вакцин были приняты в условиях, когда невозможно было предсказать развитие пандемии. Сейчас ситуация меняется, и возникла необходимость в долгосрочном решении, которое позволит странам не покупать лишние вакцины.

Несколько государств ЕС призывают ЕК провести переговоры с производителями вакцин о продлении периода их поставки и о том, чтобы они поставлялись в соответствии с реальной ситуацией: если снижаются риски распространения заболеваемости, то должны сокращаться и объемы производства вакцин, а также вакцины должны соответствовать новым вариантам вируса.

В то же время в письме подчеркивается необходимость сохранения на уровне ЕС готовности к реагированию на ускорение темпов пандемии. Государства призывают разработать общеевропейский механизм для создания запаса вакцин, чтобы каждый мог быстро получить к ним доступ в случае необходимости.

Совместное письмо европейскому комиссару по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелле Кириакиду направили Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Словения.

Как сообщалось, излишки вакцин имеются во всей Европе. В Латвии на каждого жителя приходится меньше доз вакцин, чем в среднем по ЕС.

Вакцины с истекающим сроком годности страны вынуждены уничтожать или, как Латвия, передавать в больших количествах беднейшим странам мира и странам Южного полушария.

Всего Латвия пожертвовала более 2 млн доз вакцин.