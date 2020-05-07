Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации. Какие ограничения отменены и что остается в силе?

Правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 9 июня. При этом после 12 мая целый ряд ограничительных мер в связи c Covid-19 будет отменен или ослаблен.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Эти правила будут в силе четыре недели, после чего кабинет министров снова их пересмотрит.

Правило 2+2 отменяется. С 12 мая будут разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек (максимальная продолжительность в помещении — три часа, на открытом воздухе — без ограничений). Разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия. Организаторы должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

Международные пассажирские перевозки все еще под запретом. До новых решений правительства. Исключение — страны Балтии (см. ниже).

Культурная жизнь возвращается. Культурные и развлекательные заведения могут начинать работу не ранее 7 часов и заканчивать не позже 24 часов. Первыми культурными учреждениями, которые после 12 мая начнут возобновлять работу, будут музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.

В общественном транспорте — только в маске. Маска (или, как уточнил на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш, любой платок) должна закрывать рот и нос пассажира. Самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.

Спорт разрешен, но с ограничениями. В групповых тренировках могут участвовать до 25 человек (вместе с тренером). Нужно соблюдать дистанцию два метра. Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. Дети младше семи лет участвовать в тренировках не могут.

Что со спортзалами и фитнес-клубами? Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что спортзалы и фитнес-клубы могут возобновить работу, если они готовы выполнять эти требования. Требования к дезинфекции спортивных тренажеров и снарядов будут ужесточены. По словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрия Перевощикова, за все время был зафиксирован лишь один случай передачи Covid-19 в спортзале. Он рекомендовал посетителям спортзалов использовать личные средства дезинфекции;

Туризм в Балтии разрешен. После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии. Ранее уже сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония откроют внутренние границы с 15 мая. По возвращению домой из Литвы и Эстонии не надо будет самоизолироваться на 14 дней.

Торговые центры открыты по выходным. С 12 мая будет отменен запрет на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При этом сохраняются меры предосторожности (предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки и информационные сообщения раз в 15 минут).

В кафе правило двух метров сохраняется. Как и раньше: за одним столиком — максимум два человека (исключение — члены одной семьи). В кассах и зоне обслуживания клиентов по-прежнему нужно соблюдать дистанцию в два метра. В местах общественного питания сохраняется правило "один посетитель на 4 кв. метра". Рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

В детсадах больше не нужны еженедельные заявления. До сих пор родители должны были еженедельно предоставлять справку о том, что в течение последних 14 дней они или ребенок не были за рубежом. После 12 мая такие справки будут больше не нужны.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена 12 марта. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.