Латвия продолжает занимать одно из последних мест по числу вакцинированных от Covid-19 жителей в Европе

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 7,8% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 7% взрослого населения.

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте — 30,6%. В Венгрии этот показатель составляет 29,2%, а в Финляндии — 21,8%.

На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получил уже 21% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 15,2% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили только 1,6% взрослого населения страны. По этому показателю в списке стран ЕС и ЕЭЗ Латвия занимает последнее место. Второе место с конца занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 1,8% взрослого населения.

В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 6,4% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 7% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 16%, а получивших вторую дозу — 6,7%.

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 7,8% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).