Латвия продолжает занимать одно из последних мест в ЕС по охвату вакцинацией от Covid-19

Латвия по-прежнему занимает одно из последних мест в Европейском союзе (ЕС) по удельному весу взрослого населения, получившего только одну дозу вакцины от Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) за период до 18 июля.

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В настоящее время, по данным EЦПКЗ, 44% взрослых в Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 40,7% завершили процесс вакцинации.

Пропорционально больше всего доз первой вакцины было получено населением Исландии — 90%, а также на Мальте, где этот показатель составляет 84%. На третьем месте находятся Нидерланды — 82,9%. На четвертом месте Бельгия, где первой дозой привито 82,5% взрослого населения.

В Литве этот показатель составляет 54,6%, а в Эстонии — 54,4%.

По количеству полученных взрослым населением вторых доз Латвия находится примерно на одной позиции с Хорватией. В настоящее время полный курс вакцинации в Латвии завершили 40,7% населения, в Хорватии — 40,5%. Болгария занимает последнее место — там вторую дозу вакцины получили всего 16,2% взрослого населения.

В Литве вторую дозу уже получили 49,1% взрослого населения, в Эстонии — 48%.

Среди всех стран ЕС и Европейской экономической зоны медиана получивших первую дозу вакцины составляет 68,3% взрослого населения, а получивших вторую дозу — 52,7%.

В анализе ЕЦПКЗ используются данные о привитых людях старше 18 лет и населении страны старше 18 лет. Данные собираются и публикуются с небольшим отставанием, т.е. данные, используемые в отчете, относятся к периоду до 18 июля.