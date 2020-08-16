Латвия рассмотрит варианты о чемпионате мира по хоккею вместе с Белоруссией

В понедельник, 17 августа, правительство на внеочередном заседании может заслушать предложения по дальнейшим действиям в связи с организацией чемпионата мира по хоккею вместе с Белоруссией в 2021 году, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш в связи с событиями в Белоруссии поручил министру образования и науки Илге Шуплинске, которая отвечает за вопросы спорта и организацию чемпионата со стороны государства, связаться с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF), чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

"В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат", - подчеркнул премьер-министр.

В понедельник состоится внеочередное заседание правительства, на котором будет рассматриваться вопрос о ситуации в Белоруссии, и в этом контексте будет обсуждаться и организация ЧМ-2021.

Чемпионат должен состояться в Минске и Риге, при этом полуфиналы и финал запланированы именно в столице Белоруссии. Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и уже тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Белоруссию права принимать мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.