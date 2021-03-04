Латвия решила закупить еще 1,1 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech (обновлено в 16.50)

Правительство Латвии приняло решение закупить еще 1,1 млн доз вакцин от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, заявил на пресс-конференции в четверг премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Предполагается, что вакцина будет поставлена в течение 2021 года.

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Кариньш отметил, что с апреля по июнь 2021 года Латвия должна получить два миллиона доз вакцин от разных производителей. Этого достаточно для вакцинации миллиона жителей страны.

По словам премьер-министра, медицинские учреждения должны быть готовы начать массовую вакцинацию с 1 апреля.

Премьер заявил, что теперь "мы видим свет в конце туннеля", и к концу второго квартала года страна может добиться значительного коллективного иммунитета к Covid-19. Это означает, что можно будет приблизиться к нормальной жизни.

В среду первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 3550 человек, вторую — 152 человека. В целом к 4 марта в Латвии первую дозу вакцины получили более 52 000 человек. Планировалось, что этого уровня вакцинации страна достигнет за неделю, но на самом деле из-за недостаточного количества препаратов на это потребовалось более двух месяцев.

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