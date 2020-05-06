Латвия резко увеличит объем бюджетных средств на непредвиденные случаи
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Объем программы "Средства на непредвиденные случаи" латвийского госбюджета планируется увеличить еще на 300 млн евро, сообщили в Министерстве финансов.

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После соответствующего решения Кабинета министров средства на непредвиденные случаи в 2020 году в целом составят 625 млн евро.

Дополнительные средства в размере 300 млн евро предоставлены Госказной, которая получила их в результате заимствования на международных финансовых рынках.

Средства программы на непредвиденные расходы увеличены, чтобы правительство могло продолжить меры поддержки во время кризиса из-за Covid-19.

Как ранее заявил министр финансов Янис Рейрс, в целом объем государственной поддержки для преодоления последствий кризиса из-за Covid-19 может достичь 4 млрд евро.

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LETA

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LETA

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