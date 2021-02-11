Латвия сохранила пятое место по заболеваемости Covid-19 в ЕС

Латвия остается на пятом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран европейского союза и Европейской экономической зоны, сообщает LETA со ссылкой на данные Европейского Центра профилактики и контроля заболеваемости (ЕЦПКЗ).

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Двухнедельный показатель заболеваемости в Латвии с 25 января по 7 февраля составил 577,1 случай Covid-19 на 100 000 жителей. Выше уровень заболеваемости только в Португалии, Чехии, Испании и Словении.

Латвия по-прежнему страна с самым высоким уровнем заболеваемости среди стран Балтии. В Литве этот показатель составляет 353,3 случая на 100 000 жителей, в Эстонии - 566 случаев на 100 000 жителей.

Латвия занимает седьмое место по двухнедельной смертности от Covid-19 на миллион жителей. Выше смертность только в Португалии, Чехии, Словакии, Ирландии и Словении.

Латвия остается частью “темно-красной” зоны карты ЕЦПКЗ, куда не рекомендуется ездить без особой нужды. Большая часть Европы находится в красной зоне. В зеленой зоне с низкой заболеваемостью находится Дания, а также большая часть Греции и Норвегии.

Как уже сообщалось, 11 февраля в Латвии стало известно о 842 новых случаях Covid-19, умер 21 человек.