Латвия стала страной повышенного риска заражения Covid-19

После увеличения числа случаев Covid-19 в Латвии за последние две недели совокупный двухнедельный показатель заболеваемости превысил 16 случаев на 100 тыс. жителей, свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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При въезде из стран, где заболеваемость Covid-19 превышает 16 случаев на 100 тыс. человек, в Латвии в течение 10 дней нужно соблюдать самоизоляцию. В связи с ростом заболеваемости Covid-19 во всем мире самоизоляцию в Латвии на данный момент нужно соблюдать при въезде из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний стран Европы, за исключением Ватикана.

Согласно текущим данным ЕЦПКЗ, заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей за последние две недели в Латвии достигла 17,6 случая. Такой рост заболеваемости произошел после того, как в среду было выявлено 95 инфицированных, в результате чего уровень заболеваемости увеличился на 4,73 случая на 100 тыс. человек.

В то же время в других странах Балтии этот показатель уже существенно превысил 16 случаев на 100 тыс. человек. В Литве показатель заболеваемости Covid-19 сейчас составляет 44,77 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии - 46,42 случая.