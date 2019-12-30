Латвия учредила госкомпанию для управления Вентспилсским портом

В пятницу, 27 декабря, в Регистре предприятий было зарегистрировано учрежденное государством акционерное общество Ventas osta, свидетельствует информация Firmas.lv.

Единственным членом правления новой компании является директор департамента развития и финансового планирования Министерства сообщения Байба Вилипа.

В свою очередь в совет компании входят руководитель отдела правовых актов юридического департамента Министерства сообщения Байба Йиргена, директор департамента Министерства финансов по управлению инвестициями из фондов Европейского союза Диана Ранцане, бывшая член совета производителя лекарств Olainfarm Дайна Сирлака и бывшая председатель правления "Управляющего публичными активами "Possessor"" (ранее - Агентство приватизации) Ивета Залпетере.

Размер уставного капитала Ventas osta составляет 35 000 евро. Юридический адрес компании - ул. Гоголя, 3, Рига.

Ранее министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что решение о том, какие функции управления Вентспилсского свободного порта будут переданы Ventas osta, будет принято в следующем году.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.

18 декабря OFAC объявило об отмене санкций против Вентспилсского порта и портового управления. Санкции были отменены после того, как мэр Вентспилса Айвар Лембергс вышел из правления порта, а правительство Латвии предприняло шаги, чтобы прекратить влияние Лембергса на деятельность порта, заявил Минфин США.