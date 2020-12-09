Латвия угрожает штрафами жителям Эстонии за отсутствие заполненной анкеты
Foto: F64

С понедельника, 7 декабря, Латвия усилила пограничный контроль. Тех, кто будет прибывать в страну без заполнения обязательной анкету, начнут штрафовать.

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Латвийские пограничники сообщили эстонскому Департаменту полиции и погранохраны, что почти половина прибывающих в Латвию жителей Эстонии не заполняют электронную анкету.

Об этом пишет портал новостей вещания, отмечая, что отсутствие анкеты уже привело к первым штрафам, и Пограничная служба Латвии будет усиливать контроль.

"Если вам необходимо посетить Латвию, то важно знать, что с 7 декабря Латвия усилила пограничный контроль, и всем прибывающим в страну необходимо заполнить электронную анкету по адресу covidpass.lv", — сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Анкету надо заполнить за 48 часов до пересечения границы. Не важно, едете вы на частном или общественном транспорте, едете транзитом или перевозите грузы — в любом случае нужна анкета.

Для прибывающих в Латвию из Эстонии действует требование 10-дневной изоляции, за некоторыми исключениями, например, разрешено свободное передвижение между странами для жителей пограничных городов Валга и Валка.

Также стоит учитывать, что в Латвии до 11 января действует чрезвычайная ситуация: правило 2+2, обязательно носить маски в помещениях, общественные мероприятия запрещены, увеселительные заведения закрыты, по выходным и праздникам работают лишь продовольственные магазины и аптеки, а также запрещено продавать алкоголь и табачные изделия.

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LETA

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LETA

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