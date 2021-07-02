Латвия усилила охрану на границе с Беларусью

Ситуация на границе Литвы и Беларуси вызывает беспокойство у латвийской Погранохраны. 1 июля на границе Латвии и Беларуси начало работу агентство по охране границ и берегов Европы Frontex. Это первый раз, когда в Латвии работают эксперты по контролю границы, сообщает LSM.

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Число мигрантов, желающих нелегально пересечь границу Беларуси и Литвы растет с каждой неделей. В первой половине 2021 года на границе двух стран были задержаны более 800 мигрантов, в то же время на границе Латвии и Беларуси были задержаны только пятеро.

Однако из-за того, что ситуация может резко измениться, Латвия вместе с литовцами попросила поддержки агентства Frontex. На границе Латвии будут работать два эксперта по надзору, указал и.о. Начальника Погранохраны Андрей Рогозин. Такого в Латвии раньше не случалось.

В Погранохране указали, что всех мигрантов необходимо пустить в страну и проверить. Часть из них добросовестные соискатели убежища, но в потоке попадаются и бойцы из конкретных регионов, которые пытаются скрыть свою идентичность. Кроме того, в последние годы существенно вырос поток нелегальных товаров из Беларуси. Доходы от контрабандных сигарет могут превышать доходы от продажи наркотиков, указали LSM специалисты по таможне.

Агенство Интерфакс передает, что глава Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.