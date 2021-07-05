Латвия усилит военное сотрудничество с Украиной и увеличит там количество гражданских экспертов

Во вторник Кабмин собирается принять решение об отправке гражданского эксперта Синтии Хелвиги-Эйхвальды на Украину в рамках миссии ЕС, который направил в страну советников по реформе сектора гражданской безопасности. Министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что Латвия готова углубить военное сотрудничество с Украиной.

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Хелвига-Эйхвалде начнет работу с 2 августа. Она будет старшим советником миссии по вопросам борьбы с коррупцией. Вместе с ней от Латвии в миссии будет представлено девять человек, а всего с начала сотрудничества (миссия учреждена в 2014 году, Латвия присоединилась в 2015) на Украине побывает вместе с ней уже 19 экспертов.

Министр обороны Артис Пабрикс поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андрием Тараном. Они обсудили тенденции в области безопасности и высказались о необходимости сотрудничества в области обороны.

"Латвия продолжит поддерживать Украину, государство-партнера НАТО, на его пути к евроатлантической интеграции, и готова углубить сотрудничество вооруженных сил обеих стран", — подчеркнул Пабрикс.

Сейчас Латвия помогает Украине гуманитарной помощью и обучением.