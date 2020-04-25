Латвия уже выделила более 400 млн евро на борьбу с кризисом Covid-19: куда пошли деньги

На данный момент для уменьшения вызванного коронавирусным заболеванием Covid-19 кризиса государство выделило 437,2 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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Согласно предоставленной министерством информации, в общей сложности в связи с распространением Covid-19 было выделено 437 202 374 евро.

Существенным источником финансирования стала бюджетная программа "Средства для непредвиденных случаев", в рамках которой в этом году доступно 325 млн евро. Из этой суммы на различные мероприятия зарезервировано 230,2 млн евро, из которых 101,8 млн евро выделено Службе госдоходов на выплату пособий за простой, а 45,5 млн евро — на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Министерству здравоохранения выделено 19,7 млн евро, в том числе 11,7 млн евро на закупку медицинского оборудования, средств защиты и медикаментов, а 8 млн евро — на доплаты медработникам.

Кроме того, из средств для непредвиденных случаев 11,4 млн евро выделено Министерству благосостояния на выплату социальных пособий. Министерству внутренних дел выделено 2,6 млн евро для доплат работникам, а на поддержку СМИ направлено 2,3 млн евро.

Министерству обороны выделено 45,7 млн евро на закупку и транспортировку средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции.

В свою очередь из других источников финансирования 207 млн евро было предоставлено контролируемым государством капитальным обществам. В том числе финансовому учреждению развития "Altum" выделено 100 млн евро на финансирование программы кризисных гарантий и программы кризисных займов.

Также 15 млн евро было выделено трем крупнейшим больницам — Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Детской клинической университетской больнице.

Для поддержки авиакомпании airBaltic выделено 36,2 млн евро, авиадиспетчерской службы Latvijas gaisa satiksme — 6 млн евро, а международному аэропорту "Рига" — 49,9 млн евро.