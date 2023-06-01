Латвия в срочном порядке выделит Украине более трех миллионов евро
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В четверг, 1 июня, правительство приняло решение выделить дополнительные 3,1 миллиона евро на реконструкцию Украины. Сумма будет выделена из средств государственного бюджета, сообщает агентство LETA.

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Как отмечает Министерство иностранных дел (МИД), участие Латвии в реконструкции Украины "основано на потребностях Украины, а также с учетом возможностей Латвии, приоритетных направлений существующего сотрудничества в области интеграции и развития".

В МИД добавили, что с 24 февраля 2022 года Латвия остается одним из самых активных сторонников Украины — общая финансовая поддержка Латвии превышает 1,24% валового внутреннего продукта.

Ущерб, нанесенный Украине, измеряется миллиардами и продолжает расти — по оценке Всемирного банка, он может достигать 135 миллиардов долларов.

"Украине нужна быстрая и адекватная поддержка международных партнеров", — указывает МИД Латвии.

Приоритетными направлениями реконструкции представители Черниговской области называют восстановление социальной инфраструктуры - детских садов, учреждений образования и здравоохранения - и восстановление жилья. Восстановление этих объектов будет способствовать возвращению жителей в область, а впоследствии восстановлению хозяйственной деятельности. Также важно способствовать доступности услуг и возобновлению бизнеса.

Принимая во внимание развитие ситуации в Украине и выявленные потребности, а также недавно созданную глобальную донорскую платформу для восстановления Украины под эгидой группы стран G7, для участия Латвии в восстановлении Украины в законе о государственном бюджете на 2023 год и о рамочном бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы предусмотрено финансирование в размере 5,1 млн евро.

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