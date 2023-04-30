Латвия внесет 30 000 евро в бюджет страновой программы ОЭСР для Украины

Латвия внесет 30 000 евро в бюджет украинской страновой программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствует подготовленный Министерством иностранных дел (МИД) проект приказа, размещенный на портале проектов правовых актов, который планируется согласовать до 3 мая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Программа предназначена для поддержки европейской интеграции Украины и проведения необходимых реформ для достижения стандартов ОЭСР, а также для содействия вступлению Украины в ОЭСР и Европейский союз (ЕС). В то же время страновая программа ОЭСР для Украины будет выступать в качестве инструмента восстановления на Межведомственной донорской координационной платформе восстановления Украины, которой управляют США, ЕС и Украина. ОЭСР является частью этой координационной платформы и оказывает поддержку по вопросам политики, в которых организация обладает знаниями и опытом.

Страновая программа ОЭСР для Украины создаст основу для более структурированного партнерства между ОЭСР и Украиной, предоставив Украине возможность ознакомиться с методами работы ОЭСР, внедрить рекомендации ОЭСР, стандарты политики и лучшие практики, постепенно интегрироваться в работу структур ОЭСР, а также установить связи с сетью экспертов по государственному управлению в странах ОЭСР.

В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал официальную заявку в ОЭСР на вступление Украины в организацию.

Совет ОЭСР признал Украину перспективным государством-членом ОЭСР и предложил генеральному секретарю ОЭСР начать "первоначальный диалог о присоединении" с Украиной.

На своей январской сессии совет ОЭСР согласился пригласить Украину к участию в страновой программе ОЭСР и предложил комитету ОЭСР по внешним связям принять решение о реализации страновой программы. Комитет по внешним связям ОЭСР одобрил страновую программу ОЭСР для Украины, а 18 апреля ее поддержал совет ОЭСР.

Ожидается, что страновая программа ОЭСР для Украины будет полностью финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов ОЭСР в рамках многолетнего механизма финансирования с четко определенными результатами и согласованным гибким графиком. Программа будет действовать в течение четырех лет.

Финансирование в размере 30 000 евро на взнос в бюджет страновой программы ОЭСР для Украины в 2023 году будет обеспечено за счет средств, выделенных в бюджетной программе МИД "Взносы в международные организации" , путем перенаправления средств, оставшихся после обязательного ежегодного взноса Латвии в бюджет ОЭСР на 2023 год.