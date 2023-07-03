Латвия возобновит выдачу виз россиянам, но лишь в отдельных случаях

После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел (МИД) возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом. Об этом порталу Delfi сообщили в пресс-службе МИД.

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Впредь заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы), члены семей граждан стран Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также лица, чей въезд связан с гуманитарными соображениями: например, в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения.

Прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей был временно приостановлен в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и его основателя Евгения Пригожина в России.