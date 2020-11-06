Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации на четыре недели: что разрешено и что запрещено
Foto: LETA

С понедельника, 9 ноября, и по 6 декабря в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Такое решение принято на общем заседании правительства и Совета по кризисному управлению.

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Что разрешено и что запрещено во время ЧС


Во время ЧС будут запрещены и отменены все публичные мероприятия. Запрет не относится к организованным собраниям вне помещений, шествиям и пикетам.

На частных мероприятиях запрещено собираться группами более 10 человек, максимум из двух домохозяйств. Исключение — похороны, на которых могут присутствовать одновременно не более 10 человек (помимо тех, кто связан с организацией похорон), правило двух домохозяйств не действует.

Культура, спорт, салоны красоты

Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные залы и места для религиозных мероприятий могут начинать работу не раньше шести утра и заканчивать не позднее восьми вечера. В музеях и выставочных залах мероприятия для посетителей проводить запрещено.

В культурных и выставочных учреждениях нужно обеспечить, чтобы в каждый момент в соответствующем месте находилось не более 50% общего допустимого количества посетителей. Посетители в такие учреждения приходят только индивидуально, кроме членов одного домохозяйства.

Очные репетиции любительских коллективов запрещены, кроме индивидуальных или членов одного домохозяйства.

В период чрезвычайного положения запрещены детские лагеря.

Спортивные мероприятия и соревнования запрещены, за исключением соревнований, включенных в календарь международной олимпийской федерации, а также командных соревнований международных и высших лиг. Эти соревнования должны проходить без зрителей, участвовать могут только совершеннолетние спортсмены. Спортивные центры могут заканчивать работу в 22 часа.

Спортивные тренировки разрешены при условии, что в них участвуют не более 10 человек (не считая тренера). Раздевалки использовать запрещено. Внутри помещений (в спортзале, фитнес-центре) можно тренироваться только индивидуально: тренер и один клиент, или тренер и клиенты из одной семьи. На каждого человека должно быть обеспечено не менее 10 кв метров площади.

Запрещены услуги салонов красоты, пирсинга и татуировки (кроме парикмахерских). В парикмахерскую можно будет попасть только по предварительной записи. На каждого клиента должно быть отведено не менее 10 кв метров площади.

Развлечения, рестораны, кафе

Закрыты заведения, связанные с развлечениями: бары, ночные клубы, дискотеки, аквапарки, бани, спа, катки, игровые залы, места для детских развлечений, центры развлечений и аттракционов, батутные парки, игровые комнаты и комнаты присмотра за детьми (в том числе в торговых центрах).

Запрет не распространяется на природные тропы.

Заведения общественного питания могут продавать еду только на вынос. Исключение — столовые в учебных заведениях, питание на рабочих местах и кафе и рестораны в аэропорту "Рига".

Торговые центры

В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах (ими считаются здания общей торговой площадью более 10 000 квадратных метров и в которых в разных торговых местах работает как минимум 10 работников), работают только:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки (в том числе ветеринарные);
  • магазины оптики;
  • магазины корма для животных;
  • книжные магазины;
  • места торговли прессой;
  • магазины гигиенических и хозяйственных товаров;
  • пункты выдачи заказанных товаров.

Школы, вузы, детсады


Обучение в школах с 1 по 6 классы остается очным. Работают детские сады и специальные учебные заведения. Обучение в 7-12 классах школ, вузах и на профессиональных курсах происходит удаленно, за исключением практических занятий.
Детские лагеря, кружки и секции, программы профессионального образования, любительские художественные коллективы и т.д. также занимаются удаленно. Разрешены индивидуальные занятия или коллективные занятия для людей из одной семьи.

За нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2000 евро, юридическое — от 140 до 5000 евро.

По мере поступления более точной информации новость будет дополняться.

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