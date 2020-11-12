Латвия вводит специальный больничный для пациентов с ОРВИ

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил предложенные Министерством благосостояния поправки к закону, которые предусматривают, что государство будет оплачивать три первых дня больничного работникам с острыми респираторными инфекциями.

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Согласно поправкам, в случае заболевания острой респираторной инфекцией работнику без осмотра, то есть удаленно, будет выдаваться больничный лист B на первые три дня нетрудоспособности. Если человек будет направлен на тестирование на Covid-19 и результат будет положительным, работнику больничный лист будет продлен.

Если тест будет отрицательным, но работник продолжит болеть, больничный лист В будет закрыт на третий день и открыт больничный лист А.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, цель этого предложения — чтобы люди с симптомами заболевания не ходили на работу, а делали тест на Covid-19.

Предложение разработано, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники или же коллектив вынужден отправиться на карантин из-за Covid-19.