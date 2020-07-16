Латвия выделила почти миллиард евро на борьбу с кризисом из-за Covid-19

Поддержка государства по уменьшению кризиса из-за пандемии коронавирусного заболевания Covid-19 достигла почти 1 млрд евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
До середины июля государство выделило 925,95 млн евро для уменьшения последствий кризиса.
Главным источником финансирования этих мер стала бюджетная программа "Средства для непредвиденных случаев", в рамках которой в этом году доступно 625 млн евро.
К середине июля правительство из средств этой программы выделило 472,6 млн евро.
На сегодняшний день 101,8 млн евро из средств для непредвиденных случаев выделено Службе госдоходов, 45,5 млн евро - Министерству земледелия, 26,5 млн евро - Министерству здравоохранения, 55,9 млн евро - Министерству благосостояния, 2,9 млн евро - Министерству внутренних дел.
На поддержку средств массовой информации выделено 2,9 млн евро, Министерству обороны - 45,7 млн евро, Министерству сообщения - 108,6 млн евро, Министерству образования и науки - 10,6 млн евро, Госканцелярии - 60 тыс. евро, Министерству юстиции - 800 тыс. евро.
Министерству культуры выделено 20,8 млн евро, Министерству экономики - 51,2 млн евро, Министерству охраны среды и регионального развития - 7 тыс. евро.
В свою очередь 453,3 млн евро из других источников финансирования выделены контролируемым государством капитальным обществам, в том числе 100 млн евро предоставлено финансовому учреждению развития Altum для финансирования программ кризисных гарантий и займов.
15 млн евро выделено трем крупнейшим больницам - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Детской клинической университетской больнице - для увеличения их основного капитала.
Для увеличения основного капитала airBaltic выделено 250 млн евро, для увеличения основного капитала госкомпании Latvijas gaisa satiksme - 6 млн евро, для увеличения основного капитала Latvijas dzelzceļš - 32,4 млн евро, для увеличения основного капитала госпредприятия "Международный аэропорт "Рига" - 49,9 млн евро.