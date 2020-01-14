Латвия выделит 50 000 евро на помощь пострадавшим от пожаров австралийцам

Правительство поддержало выделение 50 000 евро пострадавшим от пожаров в Австралии, сообщает LETA.

Деньги на помощь пострадавшим от пожаров будут отправлены при посредничестве австралийского "Красного креста".

Как отметили авторы проекта, в Австралии проживает большая латышская диаспора, в том числе и на территориях, затронутых пожаром.

"После оценки возможностей Латвии было констатировано, что самая эффективная помощь, которую мы можем оказать незамедлительно — это финансовая поддержка в размере 50 000 евро", — отмечается в проекте.

Пожары в Австралии начали распространяться в сентябре. Известно о 27 погибших людях и огромном количестве погибших животных. Тысячи людей остались без домов.