Латвия выделит 550 тысяч евро на покупку генераторов для украинских масс-медиа
Foto: LETA

Правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры о выделении 559 640 евро из средств государственного бюджета на непредвиденные расходы для украинских государственных масс-медиа.

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Сумма будет передана в Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы Государственных общественных телерадиокомпаний Украины.

29 ноября Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к министрам культуры стран-членов Евросоюза с просьбой оказать всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Особенно украинские масс-медиа нуждаются в дизельных генераторах.

Кабмин Латвии решил выделить почти 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.

29 июня во Львове между министерства культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписали Львовскую декларацию, которая, в частности, оценивает возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.

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