Достигнув совокупного уровня заболеваемости Covid-19 в количестве 1605,9 случаев, Латвия вышла на первое место по заболеваемости Covid-19 в странах Балтии за весь период пандемии.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, суточный кумулятивный показатель заражений в Латвии увеличился с 1539,2 до 1605,9 случая на 100 000 населения, что является самым высоким показателем, зарегистрированным в Латвии на сегодняшний день.

Ранее самый высокий уровень заражения Covid-19 в странах Балтии был зафиксирован 18 марта в Эстонии, где он достиг 1553,1 случая на 100 000 населения. В Литве самая высокая заболеваемость Covid-19 была зарегистрирована 24 декабря прошлого года и составила 1431,7 случая на 100 000 населения.

Латвии ранее удавалось избегать такого высокого уровня заболеваемости: до сих пор самый высокий был зафиксирован 9 января, когда он достиг 693,9 инфицированных на 100 000 населения. Однако этот латвийский "рекорд" был побит 12 октября, и теперь каждый день в Латвии регистрируется все более высокий показатель уровень заболеваемости.

В пятницу, 22 октября, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Литве достигла 1270,3, а в Эстонии — 1238,2 случая.