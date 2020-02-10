Латвия вызвала посла Дании и снова призвала не выдавать Мисане ЮАР

В Министерство иностранных дел к государственному секретарю Андрису Пелшсу был вызван посол Дании Флемминг Стендерс. МИД Латвии решил произвести демарш в связи с планирующейся выдачей подданной Латвии Кристины Мисане Южно-Африканской Республике (ЮАР).

МИД просит дождаться заседания окружного суда Дании, которое состоится в пятницу, 14 февраля, и не выдавать гражданку Латвии до того, как будут проведены все правовые процедуры.

"Уважая систему юстиции Дании, Латвия выражает недоумение в связи с целеустремленностью Дании, с которой гражданка Европейского Союза выдается для суда третьей стране, в которой на международном уровне констатированы нарушения прав человека", — говорится в заявлении МИД.

Министерство призвало Данию обратить особое внимание на здоровье Мисане, поскольку женщина начала голодовку.

Арестованную в Дании гражданку Латвии Кристину Мисане планируется выдать Южно-Африканской Республике (ЮАР) для начала уголовного преследования в среду, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу о возможном освобождении женщины на том основании, что она уже отбыла свое наказание.

Как сообщалось, Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.