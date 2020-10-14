Латвия за пять месяцев так и не обеспечила 200 000 малообеспеченных бесплатными масками местного производства

Требования использовать защитные маски в Латвии стали значительно шире, чем во время чрезвычайной ситуации весной нынешнего года: с 7 октября их необходимо носить в общественном транспорте, а чуть позже правительство решило, что маски нужны и при посещении других общественных мест. Однако принятое весной решение Кабинета министров о предоставлении бесплатных защитных масок примерно 200 000 жителей, относящихся к наиболее социально уязвимым категориям — малоимущим, нуждающимся, проживающим в приютах и ​​кризисных центрах, посетителям дневных центров и другим — до сих пор не выполнено.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В мае 2020 года, на основании предложения Министерства экономики и Министерства благосостояния правительство решило, что Министерство обороны и Государственный центр оборонных военных объектов и закупок (VAMOIC) организуют централизованную закупку гигиенических масок у местных производителей за счет государственного бюджета. Идея провалилась, и в настоящее время новых покупок не планируется.

Тем временем глава правительства Кришьянис Кариньш публично носит маску, произведенную на предприятии, руководитель которого однажды назвал требования тендера VAMOIC бессмысленными.

Весной этого года, когда во многих странах мира не хватало средств индивидуальной защиты, в том числе масок, глава правительства Кришьянис Кариньш поручил Министерству экономики расширить производство масок в Латвии, чтобы удовлетворить нужды местного рынка. На основании этого заказа в Рижском техническом университете была разработана специальная техническая спецификация для производства гигиенических масок.

В середине мая правительство решило не только утвердить эту спецификацию, но и централизованно закупить 400 000 гигиенических масок, произведенных в Латвии. Таким образом, планировалось убить сразу двух зайцев: поддержать местных производителей текстиля и обеспечить не менее 200 000 социально уязвимых жителей двумя масками. Это позволило бы своевременно менять, стирать и дезинфицировать маски.

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок объявил о закупках за неделю до окончания чрезвычайной ситуации — 2 июня. Электронная система закупок (EIS) предусматривает следующие условия: победивший участник должен выполнить контракт в течение пяти дней, и закупка не делится по частям. Одновременно с заявкой претенденты должны были предоставить образцы масок в соответствии с технической спецификацией, утвержденной правительством.

Еще до завершения закупок, организованных VAMOIC, это предложение подверглось критике со стороны профессионалов текстильной промышленности: очень короткие сроки поставки, оговоренные в документах, вызывали опасения, что условия закупок были прописаны под определенного претендента, который уже вовремя приобрел необходимое сырье (например, марлю). Кроме того, смущал и тот факт, что у одного поставщика планировалось закупить сразу 400 000 защитных масок.

"Этот заказ, возможно, мог бы выполнить кто-то, у кого на складах уже есть километры марли. Ни один производитель, который точно не знает, получит ли он заказ, не купит такое количество марли", — заявил еще в июне глава предприятия New Rosme Эдгарс Штельмахерс в интервью Delfi TV ar Jāni Domburu.

В свою очередь, президент Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности Гунтис Страздс подсчитал, что в течение пяти дней заказ такого объема может быть выполнен только в том случае, если все латвийские производители текстиля одновременно перейдут на пошив масок по единой спецификации.

Заявки на закупку подали шестнадцать участников, но один претендент затем отозвал свою заявку. Предлагаемый диапазон цен варьировался от 0,29 евро до 7,5 евро за маску. Решение VAMOIC о победителе тендера вызвало новую волну возмущения.

Четырнадцать из пятнадцати предложений были признаны VAMOIC несоотвествующими. В ряде случаев причиной отклонения заявки было заключение Государственного бюро судебной экспертизы о том, что плотность слоевв представленных образцах масок не соответствовала технической спецификации.

Победителем конкурса, проведенного VAMOIC, стала неизвестная в своей отрасли компания — SIA Salvador. Изучив общедоступную информацию, авторы передачи Delfi TV ar Jāni Domburu, пришли к выводу, что, по данным Службы государственных доходов, компания-победитель была учреждена менее двух лет назад, в 2018 году, в прошлом году не платила налоги и в среднем там был трудоустроен только один человек.

Кроме того, фактический адрес этой фирмы совпадал с фактическим адресом другого небольшого производителя текстиля — SIA Viesnīcu serviss. В отличие от SIA Salvador, у этой компании регулярно были долги по налогам.

Продолжая следить за закупкой гигиенических масок, авторы Delfi TV ar

Jāni Domburu заметили, что первая закупка гигиенических масок, объявленная VAMOIC, закончилась без результата — победившая в конкурсе SIA Salvador отказалась заключать контракт с Государственным центром оборонных военных объектов и закупок.

Правда, SIA Salvador совсем без заказов не остался. На прошлой неделе заместитель посла США преподнесла правительству Латвии подарок на сумму 15 000 долларов США — 7 700 гигиенических масок. Маски были произведены на предприятии SIA Salvador, в рамках Программы гражданского сотрудничества командования вооруженных сил США в Европе. Эти маски планируется распространить среди уязвимых слоев населения.

Закупка масок была организована посольством США в сотрудничестве с Министерством обороны и VAMOIC. Каспарс Галкинс, представитель Минобороны, на вопрос, соответствуют ли эти маски технической спецификации, ответил: "По имеющейся в моем распоряжении информации, да".

Еще в сентябре этого года авторы программы Delfi TV ar Jāni Domburu обратились к Министерству обороны с вопросом, будет ли VAMOIC имполнять порученное весной задание централизованно закупать гигиенические маски для нужд уязвимых слоев населения и как именно. В ответе от 17 сентября этого года Галкин сообщил, что будет объявлен новый конкурс.