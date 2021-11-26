Латвия "закрылась" от восьми африканских стран. Из-за нового штамма Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Латвия запретила въезд на свою территорию лицам, которые в течение последних 10 дней побывали в одной из следующих стран с высоким уровнем риска заражения новым видом коронавируса: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малавии. Побывавшие в этих странах граждане Латвии и постоянные жители ЕС, имеющие вид на жительство в нашем государстве, вернуться все же смогут. Но должны будут по приезду сделать тест и соблюдать десятидневную самоизоляцию.

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Соответствующее решение в пятницу вечером на внеочередном заседании принял Кабинет министров.

Список из восьми стран с высоким риском заражения составлен Центром профилактики и контроля заболеваний.

Граждане Латвии и граждане государств Европейского союза, которые имеют в нашей стране вид на жительство, и побывали в течение последних десяти дней в одной из восьми перечисленных африканских стран, обязаны:

  • предъявить результат RNS-теста на Covid-19, который сделан не более чем за 72 часа до прибытия на территорию Латвии;
  • произвести RNS-тест на Covid-19 на территории Латвии как можно быстрее, и не позже чем через 24 часа после прибытия в Латвию, а также на восьмой день прибытия в Латвии;
  • после прибытия на территорию Латвии незамедлительно отправиться в место туристического ночлега, чтобы соблюдать 10-дневную изоляцию после прибытия из страны высокого риска;
  • проинформировать место туристического ночлега о необходимости соблюдать изоляцию в связи с возвращением из страны высокого риска заражения.

В случае, если гражданин Латвии или гражданин страны ЕС, вернувшись из страны высокого риска, не соблюдает самоизоляцию в месте туристического ночлега, то члены его семьи, вступившие с ним в контакте, будут обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или в месте туристического ночлега в течение 10 дней после возвращения родственника из одной из восьми африканских стран.

Также решением Кабинета министров запрещены поездки и организация поездок в восемь африканских стран.

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