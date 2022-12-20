Латвия закупит в Швеции боеприпасы к ручным гранатометам на 17 миллионов евро

Шведская компания Saab получила заказ от латвийского Министерства обороны на боеприписы к ручным гранатометам Carl-Gustaf. Сумма заказа — около 185 миллионов шведских крон (16,73 миллиона евро).

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Заказ сделан на основании рамочного договора между компанией Saab и Министерством обороны Швеции, который позволяет Латвии заказывать гранатометы Carl-Gustaf M4 и боеприпасы к ним в течение десятилетнего периода.

"Мы рады продолжать в Латвию поставки пехотного оружия мирового класса. Это позволит латвийским Вооруженным силам встретиться эффективнее справляться с разнообразными испытаниями на поле боя", — говорит Герген Йоханссон, представитель компании.

"Карл Густав" — шведский ручной противотанковый гранатомет многоразового применения. Это безоткатное орудие, предназначенное для уничтожения бронированных целей, фортификационных сооружений, оборудованных и необорудованных огневых позиций и живой силы противника, а также для постановки дымовых завес и подсветки местности во время ночных боев. Гранатомет был сконструирован в 1948 году и с тех пор многократно модернизировался.