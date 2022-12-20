Латвия закупит в Швеции боеприпасы к ручным гранатометам на 17 миллионов евро
Foto: Saab Press Centre

Шведская компания Saab получила заказ от латвийского Министерства обороны на боеприписы к ручным гранатометам Carl-Gustaf. Сумма заказа — около 185 миллионов шведских крон (16,73 миллиона евро).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заказ сделан на основании рамочного договора между компанией Saab и Министерством обороны Швеции, который позволяет Латвии заказывать гранатометы Carl-Gustaf M4 и боеприпасы к ним в течение десятилетнего периода.

"Мы рады продолжать в Латвию поставки пехотного оружия мирового класса. Это позволит латвийским Вооруженным силам встретиться эффективнее справляться с разнообразными испытаниями на поле боя", — говорит Герген Йоханссон, представитель компании.

"Карл Густав" — шведский ручной противотанковый гранатомет многоразового применения. Это безоткатное орудие, предназначенное для уничтожения бронированных целей, фортификационных сооружений, оборудованных и необорудованных огневых позиций и живой силы противника, а также для постановки дымовых завес и подсветки местности во время ночных боев. Гранатомет был сконструирован в 1948 году и с тех пор многократно модернизировался.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары