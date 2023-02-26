Латвия заняла третье место на чемпионате мира по подледному лову, победила Украина

Команда Латвии заняла третье место на XIX чемпионате мира по подледной рыбной ловле. Соревнования проходили в Эстонии, сообщает агентство LETA.
Соревнования по ловле на мормышку со льда проходили на озере Виртсъярв недалеко от города Тарту. Виртсъярв является вторым по величине озером Эстонии после Чудского озера.
В этом году участие в чемпионате мира принимали 11 команд – из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Швеции, Норвегии, Румынии, США, Монголии и Украины. В последний момент отказалась от участия команда Казахстана. К участию не были допущены команды России и Беларуси.
В командном зачете чемпионата мира победу одержала сборная Украины, второе место заняла команда Литвы, третье место - Латвия. Хозяева, эстонцы, остались на восьмом месте.
Чемпионат мира продолжался два дня, 25 и 26 февраля. По итогам первого дня лидерство захватила команда Латвии. Но в воскресенье латвийские спортсмены показали более слабое выступление и скатились на третье место.
В личном зачете титул чемпиона мира по подледной рыбалке завоевал украинский спортсмен Алексей Зайко, серебряная медаль - у латвийского спортсмена Андриса Ерумса, бронзоа - у представителя Украины Игоря Новгородского.
В прошлом году чемпионат подледной ловли проходил в Литве. В командном зачете в топ-3 тогда составили Литва, Беларусь и Украина.