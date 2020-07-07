Латвия заняла второе место в индексе контроля эпидемии среди стран ОЭСР

Латвия заняла второе место среди стран Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по успешности борьбы с эпидемией Covid-19. Лидером списка стала Южная Корея, а хуже всех себя показала Испания. Об этом сообщают исследователи Кэмбриджского университета.

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“В целом Северная Европа показала себя лучше Южной Европы, а Восточная Европа превзошла Западную Европу. Страны Балтии хорошо справились - Латвия [заняла] второе место, Литва четвертое, а Эстония пятое”, - указано в июньском Отчете об устойчивом развитии, подготовленном Кэмбриджским университетом.

В рамках отчета был создан индекс контроля эпидемии, в котором учитывается смертность и эффективность контроля эпидемии в странах ОЭСР. Первое место заняла Южная Корея благодаря “её высококачественной системе общественного здоровья”. Страна забила тревогу уже в начале эпидемии в Китае, а южнокорейские предприятия быстро разработали эффективные тесты.

Из крупных стран лучше всех справилась Германия, заняв 19 место. Список закрывает Испания, занявшая 33 место. Исследователи объясняют низкий Covid-19 индекс в крупных странах ОЭСР тем, что в этих странах было много зараженных приезжих в начале пандемии, так как в этих странах расположены крупные транспортные узлы. Помимо прочего, все эти страны установили низкий уровень контроля не только на границах, но и внутри стран.

Исследователи отмечают, что это первая попытка сравнить действия стран во время пандемии.