Латвия запретит въезд 30 белорусским должностным лицам

Кабинет министров сегодня принял решение о введении ограничений на въезд в Латвию в отношении отдельных белорусских должностных лиц, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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ЛМинистр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия наложит ограничения на въезд около 30 белорусских должностных лиц, которые, несомненно, несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.

По словам главы МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Белоруссии Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности Беларуси.

Список подвергнутых санкциям лиц Ринкевич со своим эстонским коллегой совместно огласят в этот четверг, 27 августа.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными. Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларусь.

Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.