"Латыш может в трех школах заблудиться". Как на Lampa "жарили" Шуплинску, Пуце, Бурова и Кирсиса

Зачем министр образования Илга Шуплинска всюду носит ошейник? Купил ли Олег Буров свой диплом вуза? Почему карта региональной реформы Юриса Пуце так похожа на советскую? В кульминационном мероприятии Фестиваля общения Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) латышские комики весело "жарили" и "парили" четырех политиков. Последние в долгу не остались.

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Обычно самое многолюдное мероприятие фестиваля Lampa, которое собирает у сцены в Цесисе десятки тысяч человек, в этот раз проходило в полупустом зале Замка света, ведь из-за ограничений пандемии большая часть публики перекочевала в онлайн. Но жарко было, как никогда. Полную запись Politiķu cepiens на латышском языке с сурдопереводом можно посмотреть здесь. Публикуем вольный перевод самых колючих реплик, от которых волосы дыбом не вставали только у Илги Шуплински, которая вздыбила их заранее.

Итак, в распоряжении четверки комиков на этот раз оказались объекты мечты — министр образования Илга Шуплинска ("Новая консервативная партия"), министр среды Юрис Пуце "Развитие/За") и депутаты Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге") с Вилнисом Кирсисом ("Новое единство").

Илга Шуплинска. Война с детсадами, футбольными командами и комсомольскими заметками



Комики не скрывали, услышав имя будущей героини "жаровни", их знакомые требовали: задайте ей как следует, она знает, за что! Так они и сделали.

Рудольф Кугренс припомнил министру заметку в краславской газете Komunisma Ausma, в которой 16-летняя секретарь комсомольской организации школы Илга Шуплинска назвала группу защитников прав человека Helsinki 86 "националистически настроенными провокаторами". В недавнем интервью Янису Домбурсу министр заявила, что ее подпись не означает, что заметку писала она. Комик прокомментировал такую "отмазку", что теперь любой школьник может заявить: да, на табеле мое имя, но это не означает, что это мои оценки.

Foto: Lauris Mihailovs

Освежили в памяти историю, как после поездки Prāta Vētra в пост-крымовскую Россию в 2014 году Шуплинска обязалась не слушать их новые песни. Комик предложил ей после Чемпионата мира по хоккею (в Минске) смотреть только старые матчи. Не побоялся он пройтись и по познавательной компьютерной игре Latgole в e-klase, которая грузится так долго, что за это время можно съездить в Латгалию, к тому же там напрочь отсутствует информация про образование и работу.

Комикесса Анете Консте сравнила Шуплинску с героиней латышского эпоса Спидолой — олицетворением темных сил. Министр пережила схожие метаморфозы: начинала пламенной комсомолкой, потом превратилась в отчаянную феминистку, а закончила суровым "консервом", который со всеми воюет, начиная с воспитательниц в детсаду и заканчивая школами и женским полом. Например, недавно Шуплинска объявила, что в латвийских школах — засилье учительниц, и такая женская среда чревата нехорошими последствими для детей…

В ответной речи Илга Шуплинска продолжила ряд шуток про латышей из серии "где два латыша — там свергают правительство", "где три латыша — там создают партию", "два латыша — там три партии". Необходимость реформы образования она обосновала новыми идеомами "латыш может заблудиться в трех соснах, трех школах и трех бассейнах в одном крае, а также в трех университетах одного города".

Шуплинска объяснила свою нелюбовь к футболу тем, что на поле 11 игроков, почти как в Кабинете министров, и каждых два "игрока" представляют три партии. В этом смысле, пусть латышским национальным спортом будет бобслей — "там все можно сделать вдвоем, только не знаю, что в таком случае делать с "четверкой"? Там нужна строгая регула". Проехалась Шуплинска и по своим предшественникам на министерском посту, которые остановились на фазе рассмотрения реформы, но ничего не сделали, а ей теперь реализуй.

Также она дала грозный отпор тем, кто обсуждает ее внешность. Про странную прическу. Оказывается, волосы у нее всклокочены, чтобы "они потом не вставали дыбом от того, что творится". Про ошейник. Оказывается министр родилась в год Собаки. "И задумайтесь, сколько блох вокруг меня — профсоюз, комики, антиреформаторы — как от них обезопаситься?"

Олег Буров. Привет из 90-х, сомнительный диплом вуза и коррупционные проделки



Комик Янис Кронис показал видео предвыборного опроса на улице — на портрет Бурова случайный прохожий отреагировал: "Этот вообще на бандита похож!". Актер напомнил экс-мэру, как тот назвал коррупционные скандалы проделками, и предложил, в таком случае, называть геноцид — упорядочиванием статистики, а изнасилование — секс-сюрпризом. Политику припомнили, как он всю вину за проблемы в Рижской думы возлагал на Ушакова, забыв, что сам был в той же коалиции, а когда добрался до власти, настаивал на монополии в мусорном бизнесе на 20 лет. "Да за этот срок может вырасти новое футбольное поколение!"

Foto: Lauris Mihailovs/Lampa

У Анете Консте экс-мэр создает впечатление хорошего дяди, "который детям родственников привозит импортные игрушки, купленные на деньги от рэкета и другого нелегального бизнеса, про что в семье предпочитают помалкивать. Она напомнила Бурову скандальную историю про часы (такие не купить на его зарплату), в которой Буров оправдывался: мол, одни дорогие часы подарил друг, а вторые — дешевая турецкая подделка за 100-200 евро, которую он сразу выбросил в мусорник. "Открою секрет: в Латвии живет много людей, для которых часы за 100-200 евро — дорогие", — уколола комик. И объявила, что одну вещь Буров "точно купил сам — диплом вуза Института социальной экономики Академии трудовых и социальных отношений. Мне кажется, этот диплом надо выбросить в мусорник, а не турецкие часы".

Рудольф Кугренс сравнил латышскую и русскую страницы Википедии Бурова: первая на полторы тысячи знаков похожа, по мнению комика, на сочинение глуповатого двоечника, вторая — настоящий героический эпос на 8 500 знаков. Кугренс напомнил, что в свое время на вопрос журналиста "Вечерней Риги" о том, куда делись 46 000 латов, выделенные на снос развалин Маскачки, Буров пригрозил физической расправой. А на вопрос журналистов, берет ли он взятки, Буров ответил: "Сейчас ведь не 90-е!".

В своей ответной речи экс-мэр предъявил публике руки, унизанные множеством часов. Обещал, как депутат "очень глубокой оппозиции", говорить много и непрерывно, а в свободное время (у оппозиции его много) подрабатывать мытьем посуды, что ему очень нравится — "сразу видишь результат".

Вилнис Кирсис. Примерный школьник, последний парень на деревне, провальный бизнесмен



Партию "Новое единство" актер Янис Кронис сравнил с некогда популярным сериалом, у которого просели рейтинги, но есть надежный круг фанов. Вот они и выдвинули нового героя — Вилниса Кирсиса, "про которого все знают, но который всем безразличен. Он выглядит, как примерный школьник, который вот-вот закончит учиться".

Foto: Lauris Mihailovs/Lampa

По мнению комикессы Анете Консте, лучше быть последним парнем в городе, чем первым на деревне, но Кирсис умудрился стать последним парнем на деревне: "В свое время от Партии реформ Затлерса откололась мятежная "шестерка Олштейнса", в которая Кирсис стал… седьмым. В Думе он стал заметен, когда все заметные ушли. Сейчас он рассматривается на должность вице-мэра, но вице-мэров будет три. Думаю, если бы он снимался в Холмсе, то был бы ни Холмсом, ни Ватсоном, ни Мориарти, а гувернанткой, которая приносит всем чай… Он даже не был лицом своей рекламной кампании в Рижскую думу — вместо него на плакатах фигурировало лицо Кариньша".

Также обнаружилось, что собственный бизнес Кирсиса ни разу не заплатил в госбюджет налогов, да еще остался в долгу на 200 евро и 6 центов. Зато сэкономил на свадьбе, женившись на докторе в разгар пандемии.

В своей ответной речи Кирсис вспомнил свою школу, где был самым высоким учеником, а в детской игре столкнул со стены всех одноклассников, кроме Юриса Пуце. Также он обещал Бурову, чьи доходы в оппозиции Думы резко упали, сводить его на обед в столовую РТУ, где экс-мэр может заказать все, что душе угодно — хоть "макароны по-флотски".

Юрис Пуце. Тяжеловес в политике, скучный тип и Вики-пуце, потому что знает всё



Комики признались, что найти в интернете что-то интересное про Юриса Пуце почти нереально — даже в школе он прилежно учился, пока все пили пиво, а после стал "ужасно скучным и всюду говорит только про политику". Песню Дэйвида Боуи на радио Пуце заказывает со словами "был бы певец жив — не подержал бы Брекзит", а песню Паулса — с пожеланием понравиться своей теще. Ну и сам себе он очень нравится — так и говорит: "не хочу хвастаться, но друзья зовут меня Вики-пуце — я знаю все".

Foto: Lauris Mihailovs/Lampa

Если Пуце берется что-то сделать, то не успокоится, пока не доведет задуманное до конца. "Обещал региональную реформу — сделал. И ничего, что новая карта Латвии почти один в один как та, которая была до всех реформ — советская".

В ответной речи Юрис Пуце уточнил, что новая реформа Латвии так похожа на советскую карту, потому что в школе одним из любимых его занятий было раскрашивание контурной карты на уроке географии. "У меня всегда получалось хорошо. И когда мне дали мандат на уровне страны, то я просто положил новую карту на уже нарисованную. Снова получилось красиво. За исключением Вараклян — там Сейм проголосовал по-другому. Меня называют танком и бульдозером. Будем откровенны. Мне 40 лет. Я близок к кризису среднего возраста. Одним в этом возрасте нужны большие машины, другим — большие самоуправления. Что можно сказать после отставки Ушакова и перевыборов Думы? Закончена еще одна моя проделка. Но следующая впереди".

В команду фестиваля входят Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесиского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White и рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды открытого общества, Европейский культурный фонд, фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр Splendid Palace, а также компании Latvijas Finieris, Enefit, DPD Latvija и Latvijas Valsts meži. Прямой эфир фестиваля обеспечивали LMT Straume и Telia Latvija.