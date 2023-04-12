LBAS: повышение пенсионного возраста будет способствовать распространению теневой экономики

Повышение пенсионного возраста будет способствовать большему распространению теневой экономики в Латвии и недоверию к системе социального страхования. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал председатель Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгилс Балдзенс.

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По его мнению, на данный момент нет экономического обоснования повышения пенсионного возраста. Вместо этого должны быть созданы другие способы получения дополнительных средств социального страхования, например, за счет повышения зарплаты и пропорционального увеличения взносов социального страхования, а также поступлений с подоходного налога с населения вместо ставок.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства 6 апреля сказал, что в Латвии неизбежно придется задуматься о повышении пенсионного возраста. Об этом премьер-министр заявил, обсуждая экономическую ситуацию в стране и возможности ее улучшения после слушания информационного отчета о Программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.

Позже он пояснил, что повышение пенсионного возраста не является вопросом нынешнего созыва Сейма, но к нему, возможно, придется вернуться в будущем, поскольку в стране наблюдается все более острая нехватка рабочей силы.

В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня заявила Латвийскому радио, что в Латвии по-прежнему продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет, и новая реформа в настоящее время не планируется.