"Легче обуздать, чем похоронить". CSDD призывает не позволять пьяным друзьям садиться за руль

В канун праздника Лиго Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает кампанию, призывающую водителей и их окружение не садиться за руль нетрезвыми. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пояснил радиостанции председатель правления Дорожно-транспортной дирекции Айварс Аксенокс, кампания в первую очередь направлена не на самих водителей, а на их друзей.

"Несмотря на все увеличения штрафов и даже возможность конфискации автомобиля и уголовную ответственность, к сожалению, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. Приближается праздник Лиго, поэтому мы именно сейчас начинаем эту кампанию — информация предназначается для тех, кто не разрешит друзьям ехать нетрезвыми. [...] Нужно использовать все возможности, чтобы спасти хотя бы одного человека", — сказал Аксенокс.

По его словам, безопасностью чаще пренебрегают мужчины. При этом родственников они зачастую не слушают, но зато к друзьям — прислушиваются.

"Эта проблема вскрывает и культуру коммуникации в семье", — считает Аксенокс.

В рамках кампании информационные материалы будут транслироваться по радио и телевидению, а также через соцсети. Для потенциальных пьяных водителей также разработано специальное приложение — оно позволит увидеть, как их лицо смотрелось бы в морге.

Лиго — "традиционно" один из самых тяжелых периодов на латвийских дорогах.

"Именно поэтому отношение к дорожному движению нужно менять: улучшения есть, но для этого нужна неустанная работа. "Я же только один стаканчик дома выпью — и ничего не будет". Все начинается именно с таких мелочей — это не обязательно злостные нарушители. Хотя примерно 50% водителей, пойманных в нетрезвом состоянии, едут без водительских прав", — отметил представитель CSDD.

По статистике, в 2022 году в Латвии было зарегистрировано 955 дорожно-транспортных происшествий, в которых один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения — это на 18% больше, чем годом ранее. В авариях погибли девять человек, число пострадавших достигло 306 человек.