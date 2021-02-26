Лембергс будет нашим "локомотивом" на муниципальных выборах — политик

Председатель партии "Латвии и Вентспилсу" Айвар Лемберг будет ее первым номером в предвыборном списке и кандидатом в мэры Вентспилса, заявил в эфире дискуссионной программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 член правления "Латвии и Вентспилсу" и заместитель мэра Вентспилса Янис Витолиньш. При этом представителей партии не смущает, что ее руководитель в данный момент находится в заключении, сообщает rus.LSM.lv.

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По словам Витолиньша, "Латвии и Вентспилсу" провела опрос членов, по результатам которого кандидатура Айвара Лемберга получила стопроцентную поддержку для выдвижения на пост кандидата в мэры Вентспилса. "У нас нет и не было сомнений в том, что он будет нашим "локомотивом" и кандидатом в мэры Вентспилса", — заявил политик.

По словам Яниса Витолиньша, главная сложность сейчас заключается в том, что с Айваром Лембергом "нет возможностей для общения", поскольку сейчас общаться с ним может только его адвокат.

"Сейчас главный вопрос — подать апелляцию на меру пресечения. Все ограничения, что были [в отношении Айвара Лемберга] до сих пор, сняты решением суда. Парадоксально, но сегодня он является полноценным председателем думы. Но одновременно действует другой запрет — он находится в полной изоляции. Эту меру можно оспорить в течение трех дней", — заявил Янис Витолиньш.

Он рассказал, что Вентспилсская дума собралась на внеочередное заседание, на котором было принято решение обратиться в Верховный суд с прошением оценить или отменить меру пресечения для вентспилсского градоначальника.

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд приговорил Айвара Лембергса к пяти годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 20 000 евро. Суд решил, что политика необходимо отправить в заключение прямо из зала суда.