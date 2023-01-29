Лембергс обжаловал приговор по иску о взыскании компенсации с государства о причинении вреда здоровью

Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс обжаловал решение суда отклонить его заявление на компенсацию в 100 000 евро за причинение вреда его здоровью во время его пребывания в заключении, выяснило агентство LETA в суде.

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Теперь дело должен будет рассмотреть Административный окружной суд. Рассмотрение дела в письменном порядке назначено на 23 августа.

Ранее суд первой инстанции установил, что у Лембергса была возможность ревакцинироваться против Covid-19 препаратом производства Janssen в Рижской центральной тюрьме. Лембергс от этой вакцины отказался, поэтому суд пришел к выводу, что "адекватный минимум медицинской помощи" ему был обеспечен.

Оценив конкретные меры эпидемиологической безопасности, реализованные в Рижской центральной тюрьме, суд также пришел к выводу, что они были соразмерны существовавшим в конкретный период времени рискам распространения Covid-19. Поэтому суд не установил противозаконности в действиях администрации Рижской центральной тюрьмы.

Как сообщалось, в иске Лембергс требует признать противозаконными действия администрации Рижской центральной тюрьмы, возместить имущественный ущерб и предоставить ему письменное публичное извинение.

Лембергс обратился в суд по поводу времени, проведенного в тюрьме, после того как Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции 22 февраля 2021 года приговорил его к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро и он был арестован в зале суда после оглашения приговора.

Лембергс пояснил, что будет обращаться в суд в связи с причинением вреда здоровью, поскольку в тюрьме ему не была оказана медицинская помощь и уход. Даже после его неоднократных письменных обращений и выраженной готовности оплатить процедуру из частных средств, ему не была предоставлена ревакцинация против Covid-19, в результате чего Лембергс в декабре заболел коронавирусом и треть его легких была повреждена.

Адвокат Марис Грудулис ранее сообщил, что 10 мая 2021 года Лембергс был вакцинирован против Covid-19 вакциной Johnson&Johnson. Находясь под стражей, Лембергс просил обеспечить ревакцинацию, но этого сделано не было.

Заключенным в центральной тюрьме предлагается ревакцинироваться вакциной Johnson&Johnson, но эта вакцина подверглась критике за ее относительно низкую эффективность и Государственный совет по иммунизации рекомендовал после базового курса вакциной Johnson&Johnson проводить бустерную вакцинацию препаратами Pfizer или Moderna, но такую возможность тюрьма не обеспечивает.

Управление мест заключений (УМЗ) до сих пор не предоставило в данной связи подробных разъяснений, отметив лишь то, что вакцина Johnson&Johnson была самой востребованной среди заключенных Центральной тюрьмы, поэтому другие вакцины не заказывались.