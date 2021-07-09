Лембергс оспаривает в Конституционном суде запрет на право пользоваться из тюрьмы средствами связи

Конституционный суд возбудил дело по заявке бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который оспаривает нормы, запрещающим заключенным, пользоваться рядом предметов — в том числе, компьютером с интернет-подключением. Лембергс считает, что ему не дают исполнять обязанности депутата Вентспилсской думы.

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В заявке Лембергс указал, что приговором суда первой инстанции, которое не вступило в законную силу, он был приговорен, в частности, к лишению свободы и заключении под стражу. Находясь под стражей, экс-мэр Вентспилса попросил у начальника тюрьмы разрешение пользоваться компьютером с интернет-подключением, но получил отказ, поскольку нормы закона не предусматривают, что у заключенного есть право пользоваться такими предметами. По мнению Лемберга, ему было отказано в праве выполнять обязанности депутата совета местного самоуправления удаленно.

Теперь Лембергс просит Конституционный суд проверить, соответствуют ли нормы Закона о порядке нахождения в заключении и Правила Кабинета министров "Правила внутреннего распорядка следственной тюрьмы" на предмет соответствия 101-й и 106-й статьям Сатверсме.

Законодательство предусматривает, что у заключенного есть право пользоваться личной малогабаритной техникой — телевизором и присоединенными к нему видеоиграми, холодильником, оборудованием, нагревающим воду, радиоприемником. Общий вес такого имущества не должен превышать 30 кг.

1-я статья Сатверсме гласит, что у каждого гражданина Латвии есть право в предусмотренном законом порядке участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а 106-я предполагает, что у каждого есть право свободно выбирать вид занятости и рабочее место, исходя из способностей и квалификации.

Лембергс считает, что оспоренные нормы законадательства ограничивают основные права.

Напомним, что 22 февпаля Рижский окружной суд приговорил Айвара Лембергса к пяти годам заключения, конфискации имущества и уплате штрафа в размере 40 минимальных зарплат (20 000 евро). Лембергс был взят под стражу в зале суда.

По итогам выборов 5 июня Лембергс был избран депутатом Вентспилсской думы.