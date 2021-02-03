Лембергс попросил провести 30 заседаний суда для оглашения последнего слова

В Рижском окружном суде в среду, 3 февраля, начнут заслушивать последнее слово обвиняемых по так называемому делу председателя Вентспилсской думы Айваром Лембергсом. Планируется, что Лембергс огласит свое последнее слово за четыре заседания суда, хотя он просил провести для этого 30 заседаний суда.

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В рамках дела обвиняемыми помимо Лембергса выступают его сын Анрийс Лембергс и его бывший бизнес-партнер Ансис Сормулис.

На заседании суда, которое проходило во вторник, суд завершил заслушивать адвокатов Лембергса, а со среды начнут высказываться обвиняемые.

Ожидается, что 3 февраля последнее слово произнесет Сормулис.

Суд определил, что Сормулису и Анрийсу Лембергсу для оглашения последнего слова потребуется по одному заседанию суда. Айвар Лембергс просил провести 30 заседаний суда, чтобы огласить последнее слово, но суд предоставил ему для этого четыре заседания.

С 20 августа 2009 года, когда Рижский окружной суд начал рассмотрение этого дела, до 2 февраля 2021 года для рассмотрения тяжбы было запланировано 1477 заседаний суда, из которых состоялось 764 заседаний.

Лембергс обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах; в легализации средств и другого незаконно нажитого имущества; в служебном подлоге; в участии в запрещенных в связи со служебным положением сделках; в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура требует приговорить Лембергса к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества, а также оштрафовать его на 150 минимальных зарплат или 64 500 евро.