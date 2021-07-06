Айвар Лембергс управлял Вентспилсом более 30 лет, но на этой неделе власть в городе сменилась: мэром стал многолетний заместитель, соратник и однопартиец Лембергса Янис Витолиньш. Означает ли это, что эпоха Лембергса подошла к концу? Или это лишь вынужденная рокировка, которую можно объяснить только тем, что Лембергс сейчас находится за решеткой? 

На выборах в самоуправления 5 июня за партию Лембергса Latvijai un Ventspilij проголосовали 54,32% горожан. Партия завоевала 7 из 13 депутатских мандатов, что позволяло избрать мэра, не прибегая к созданию коалиции с другими политическими силами. Но выяснилось, что все не так просто: депутат новоизбранной Вентспилсской думы Айвар Лембергс не имеет возможности участвовать в заседаниях. При этом ему запрещено пользоваться интернетом, компьютером и мобильным телефоном.

Таким образом состав Вентпилсской думы оказался усеченным — не 13, а 12 депутатов. Силы между Latvijai un Ventspilij Лембергса и остальными партиями, преимущественно представляющими правительственную коалицию (два депутата от Latvijas attīstībai и объединенного списка "Нового Единства" и Латвийского объединения регионов, по одному депутату — от Новой Консервативной партии и Национального объединения) — оказались равными. Патовая ситуация привела к тому, что 1 июля кандидатура Лембергса на пост мэра была провалена: голоса между "за" и "против" распределились поровну — 6 на 6. 

5 июля Вентспилсская дума избрала своим председателем Яниса Витолиньша (Latvijai un Ventspilij), который с 1996 года был первым заместителем мэра города Айвара Лембергса. Кандидатуру Витолиньша поддержали 7 депутатов. С тем же перевесом голосов позже был избран и вице-мэр Гунтис Блумбергс, также представляющий Latvijai un Ventspilij.

Это означает, что как минимум один депутат, избранный от одной из правительственных партий, перешел на сторону "команды Лембергса".

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