Лембергс сохранил влияние в Вентспилсской думе вопреки санкциям США

Отстраненный от исполнения обязанностей мэра Вентспилсской думы, обвиняемый в особо тяжких преступлениях Айварс Лембергс (Латвии и Вентспилсу) сохранил влияние в Вентспилсской думе, сообщает Латвийское радио. Три месяца назад он был внесен в так называемый “список Магнитского” за систематическое участие в коррупции.

На сегодняшний день санкции США в силе против Лембергса и двух юридических лиц, связанных с отстраненным от исполнения обязанностей градоначальников. Это Агентство развития Вентспилса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. До этого в списке был Вентспилсский свободный порт, который перешел в ведомство государства.

Однако Лембергс по-прежнему принимает ключевые решения в Вентспилсской думе. Об этом в своем заявлении Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщили четыре оппозиционных депутата - Гиртс Валдис Кристовскис, Даце Корна, Айвис Ландманис и Иварс Ландманис от общего списка “Единства” Латвийского регионального объединения.

По словам депутатов, Лембергс продолжает руководить комитетом финансов, комитетом вопросов развития города, комитетом экономики и бюджета, а также комиссией по развитию города и комиссией по развитию предпринимательской деятельности. Сам Лембергс утверждает, что он занимает должность только в комитете финансов и комитете по социальным вопросам.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце (Развите/За!) указал - его ведомство получило информацию о том, что комитетом финансов фактически руководит другой депутат. Пуце уверен, что влияние Лембергса в думе существенно ослабло.

Помимо прочего, Вентспилсская дума остается членом Агентства развития Вентспилса, которым руководит Лембергс. То есть, членские взносы самоуправления в итоге оказываются в кармане отстраненного градоначальника. Оппозиционные депутаты сообщали об этом KNAB, но там ответили, что согласно нынешнему законодательству, это не является нарушением. Поэтому KNAB инициировал изменения в законе о конфликте интересов - депутаты не смогут получать зарплату в обществах, которые получают деньги от думы.

Сам Лембергс говорит, что он не получает зарплату в агентстве с прошлого года, а дума больше не платит членские взносы. За последние пять лет он через агентство в виде зарплаты получил более 355 тысяч евро.

Пуце уверен, что переход Вентспилсского свободного порта в ведомство государства исключило прямое негативное влияние санкций США. Плохие экономические показатели Вентспилса связаны с тем, что город длительное время зависел от потока транзита из России.

“Показатели роста Вентспилса сокращаются, нет новых рабочих мест, сокращается рост зарплат, по сравнению с другими местами Латвии”, - сказал Пуце. После введения санкций США Вентспилс становится всё более изолированным и бедным, а вскоре город больше не будет платить деньги в фонд выравнивания.