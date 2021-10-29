Лембергс вместо Кариньша? Латвийцы назвали самых подходящих кандидатов на пост премьера

Латвийцы считают бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра, а самым неподходящим — депутата Сейма Алдиса Гобземса ("Закон и порядок"). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.

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В ходе опроса за Лембергса свои голоса отдали 36% респондентов. Тем временем нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) поддержали 33,9% опрошенных. Третье место по популярности заняла бывший министр и депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) — ее подходящей на должность премьера назвали 27,5% опрошенных.

В свою очередь Гобземс был признан самым неподходящим кандидатом на пост премьера — такого мнения придерживаются 74,6% респондентов. Лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса неподходящим признали 72,4% опрошенных, а министра здравоохранения Даниэля Павлютса — 69,5% участников опроса.

Кандидатуру Лембергса чаще поддерживают мужчины, жители в возрасте от 45 до 54 лет, безработные, люди с низкими доходами. Также значительную поддержку Лембергс имеет в семьях, которые говорят на русском языке.

Также выяснилось, что чаще всего бывшего мэра Вентспилса подходящим премьером или вполне подходящим признали сторонники партий Русский союз Латвии, "Согласие" и "Закон и порядок".

Кариньша в основном поддерживают респондент с высокими доходами и те люди, семьи которых говорят по-латышски. Чаще всего действующего премьера поддерживали сторонники "Нового единства", а также "Развития/За!" и "Прогрессивных".

Поддержка Рейзниеце-Озоле среди социал-демографических групп распределилась достаточно равномерно. Однако она более выражена со стороны говорящих на латышском языке семей, латвийцев с высшим образованием и жителей Курземе. Предпочтение бывшему министру также отдают сторонники Национального объединения и партии "Развитие/За!".

В целом в опросе приняли участие 933 гражданина Латвии.