Лембергс вышел из тюрьмы (ВИДЕО)

Утром стало известно, что бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс (Latvijai un Ventspilij) , обвиняемый в коррупционных преступлениях, внес залог в 100 тысяч евро и уже после обеда вышел из тюрьмы, свидетельствует информация агентства LETA.

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На воле Айвара Лембергса уже встречали журналисты.

Рижский окружной суд ранее решил удовлетворить просьбу защитника Лембергса об изменении меры пресечения — тюремного заключения. Было решено, что Лембергс, обвиняемый в коррупционных преступлениях, может выйти на свободу, если в течение месяца будет собрана залоговая сумма — 100 тысяч евро.

Заплатить залог мог сам Лембергс или любое другое физическое или юридическое лицо.

Запрет занимать должность председателя Вентспилсской думы для Лембергса сохранен.

22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. Суд постановил включить в тюремный срок Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс находился под стражей и под домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Лембергса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Он был оправдан по злоупотреблению служебным положением и нарушению ограничений, наложенных на должностное лицо.