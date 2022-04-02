Лесная служба: о добыче березового сока нужно договориться с владельцем леса

Каждый житель Латвии имеет право сделать одну скважину для добычи березового сока бесплатно. Однако, если вы планируете добывать сок в больших объемах или делать это в частных лесах, нужно согласие владельца леса. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной лесной службе.

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Старший эксперт лесной службы Оскарс Залькалнс напоминает, что к дереву нужно относиться бережно, и соблюдать правила, делая скважину. Рекомендуется использовать сверло диаметром в 7-8 миллиметров, а также по возможности делать скважины в деревьях, которые и так планируется спилить в ближайшее время.

Если у дерева тонкая кора, глубина скважины должна быть до пяти сантиметров, а если кора у дерева жесткая — до восьми сантиметров. Скважину в стволе дерева разрешается делать не выше, чем на расстоянии 50 сантиметров от земли, диаметр дерева, из которого планируется собирать березовый сок, должен быть не толще 40 сантиметров. В следующем году для сбора сока рекомендуется выбирать то же дерево.

В последнее время для перелива сока жители чаще используют маленькие пластиковые трубочки, которые можно купить в хозяйственных магазинах. Их можно плотно загнать в скважину и ствол останется сухим — даже муравьи не заметят сок, объяснил Залькалнс.

Мнения экспертов о том, нужно ли заделывать скважину после добычи сока, расходятся. "Если скважина небольшая, считается, что дерево сможет залечить ее самостоятельно, но если делать отверстие старым способом, сверлом с диаметром до 30 миллиметров, тогда рекомендуется закрыть березовой пробкой соответствующего размера, чтобы снизить риск возникновения инфекции у дерева", — говорит Залькалнс.