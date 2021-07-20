Лесная служба призывает больше охотиться на кабанов
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Африканская чума свиней (АЧС) в Латвии все еще не искоренена, кроме того, новые вспышки в Курземе и приграничной зоне с Белоруссией и Россией свидетельствуют об отрицательной динамике, заявил научный институт BIOR на прошлой неделе, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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"Благодаря охоте численность кабанов в настоящее время уменьшилась, соответственно снизилась и конкуренция за территории обитания. Однако кабаны — "пластичный" род, основная задача которого — питаться и размножаться, поэтому, как только уменьшается интенсивность охоты, показатели рождаемости сразу идут вверх. Для искоренения чумы охотиться нужно больше, соблюдая строгую биобезопасность", — говорит руководитель отдела охоты Государственной лесной службы Вальтер Лусис.

Он напомнил, что уже с первой вспышки АЧС в 2014 году ведется работа по уменьшению популяции кабанов, и разрешения на охоту выдаются практически в неограниченном объеме. Прирост популяции кабанов за год составляет от 100% до 200%, а это означает, что для ее уменьшения нужно отстреливать до 150%.

"Наша цель — удерживать как можно меньшую численность популяции, чтобы свести к минимуму возможность циркуляции в ней вируса АЧС", — говорит представитель лесной службы.

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LETA

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LETA
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