Лесная служба запретила охоту на рысь – ее планируют сделать защищаемым животным. Охотники считают решение юридическим

Евразийскую рысь (Lynx Lynx) могут включить в список особо охраняемых животных, так что в этом сезоне государственная лесная служба (VMD) не будет выдавать разрешение для охоты на рысь.

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В службе пояснили, что VMD каждый сезон определяет допустимые объемы охоты на животных редких видов. По правилам охоты рысь — именно такое животное.

Однако вскоре Кабинет министров планирует внести поправки в правило об особо защищаемых видах — в список внесут и Евразийскую рысь. Поэтому VMD уже в этом году не будет выдавать разрешение для охоты на этих животных.

В Латвийском союзе охотников считают, что от запрета пострадают ученые и общество — не будет происходить изучение этих животных, а интерес общества к рыси уменьшится. Об этом заявил председатель союза Янис Бауманис.

По его мнению, решение запретить охоту на рысь — юридическое. Это сделано для того, чтобы соответствовать директивам Евросоюза, которые не учитывают особенности отдельных стран-участниц, заявил Бауманис.

Инициатор запрета на охоту на рысь Янис Винтерс сказал, что согласен с решением Государственной лесной службы. "Это важный шаг на пути к полному запрету охоты на рысь", — заявил он.

Винтерс подтвердил, что решение связано с европейской директивой, но добавил, что в будущем следует уделить больше внимания изучению популяции рыси. Прежний метод устарел — он позволяет делать выводы только по пойманным животным, но ничего не дает понять об общей популяции рыси. Ее можно изучать и другими, неинвазивными методами, отметил Винтерс.

По данным лесной службы, в сезон охоты 2021/2022 в Латвии обитало около 1400 особей рыси. В прошлый сезон их было меньше, около 1300. Популяция рыси оценивается как стабильная, с небольшой тенденцией к росту.