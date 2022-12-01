Лесная служба: жук-короед продолжает разрушать лес Национального парка Гауи

В этом году в нескольких местах Латвии зафиксировано усиленное размножение особо опасного вредителя — елового восьмизубого короеда. Особую тревогу вызывает территория национального парка Гауя, где жуки-короеды уничтожают значительные площади лесных насаждений, в том числе наносят ущерб соснам. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной лесной службе (VMD).

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"Причина, по которой короеды так размножились именно в национальном парке Гауя, до сих пор не выяснена. Вероятно, это связано с тем, что короеды чаще всего заселяют ели, достигшие или даже превысившие возраст вырубки, а таких лесных насаждений на территории парка до сих пор много", — говорит начальник отдела лесов и охраны окружающей среды VMD Андис Пурс.

Также эксперты считают, что поспособствовать размножению короеда могло чрезмерно сухое лето 2017 года и большой объем деревьев, поваленных ветром.

Как отмечают специалисты, за последние два года на всей территории Латвии наблюдается необычная ситуация — особую активность проявило второе поколение короедов, которое уничтожили довольно большие площади леса.

То, что короеды стали наносить вред соснам — также нетипичный случай. Обычно в еловых и сосновых насаждениях, поврежденных короедом, сосны остаются жизнеспособными, но на этот раз и они гибнут. VMD подчеркивает, что прежде в Латвии не наблюдалось, чтобы восьмизубый еловый короед настолько серьезно повредил сосны — биология короеда приспособлена к тому, что он может повреждать целые, неослабленные ели, но не другие породы деревьев.

Несмотря на то, что в 2020 году упростили правила вырубки деревьев, поврежденных вредителями, ареал распространения елового восьмизубого короеда продолжает увеличиваться.

"Следует подчеркнуть, что ситуация с распространением короедов в Национальном парке Гауя беспокоит уже давно, и если игнорировать проблему, существует серьезная угроза того, что увядающие ели будут наблюдаться и в окрестных лесах других особо охраняемых природных территорий", — говорит Пурс. По словам специалиста, нужно срочно принять радикальные меры борьбы с вредителями.

VMD призывает владельцев леса регулярно осматривать свои территории и сообщать органам управления лесным хозяйством о повреждениях, вызванных короедом.

Понять, какие деревья поражены короедом второго поколения, несложно — их хвоя еще зеленая, но кора уже отвалилась со стволов, говорит эксперт.

Важно уже в зимний период вырубить и вывезти из леса деревья, пораженные короедом, чтобы снизить риск размножения жука весной. Такие работы желательно завершить к апрелю следующего года, отмечают в VMD.

В службе напоминают, что прежде чем начать вырубку деревьев в лесу, нужно подать заявку и получить сертификат.

Ранее вырубленные деревья на участке Аматской природной тропы вызвали широкий резонанс среди любителей лесных прогулок. Тогда VMD объяснила, что вырубаются поврежденные короедом деревья.